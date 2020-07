Abgesagte Flüge wegen Corona : Lufthansa erstattet Kunden 1,4 Milliarden Euro

Frankfurt/Düsseldorf Bis September sollen Passagiere nun ihr Geld für gestrichene Flüge erhalten. Der in Düsseldorf und Köln sehr aktive Ableger Eurowings kündigt ein ähnliches Vorgehen an. Neue Kunden von Eurowings sollen großzügig umbuchen können.

Nachdem seit Ende Juni klar ist, dass der Bund die Lufthansa mit rund neun Milliarden Euro unterstützt, kommt die Erstattung stornierter Tickets in Gang. Das Unternehmen habe mitterweile 1,4 Milliarden Euro ausgezahlt. Das sagte Lufhansa-Vorstand Harry Hohmeister der „FAZ“. Der Konzern werde in den nächsten zwei Wochen dazu zurückkehren, Tickets für ausgefallene Flüge in einem automatisierten Verfahren festzulegen, anstatt jeden Antrag einzeln zu prüfen. „Dann werden große dreistellige Millionenbeträge im Monat ausgezahlt“, so Hohmeister.