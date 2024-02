“Umstrukturierung“ in der Chefetage Lufthansa wechselt plötzlich fast den kompletten Vorstand aus

„Nach erfolgreicher Bewältigung der Corona-Krise, der anschließenden Erholung des Luftverkehrs und dem wirtschaftlichen Turnaround startet die Lufthansa Group mit einer Neuausrichtung des Vorstands in die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung“, hieß es in einer Mitteilung zu Begründung. Lufthansa hatte während der Corona-Krise staatliche Hilfe in Höhe von sechs Milliarden Euro bekommen und die Gelder später zurückgezahlt.