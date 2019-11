1300 Flüge abgesagt : Gericht erlaubt Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa

Düsseldorf Die Flugbegleiter der Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das Landesarbeitsgericht wies am Mittwoch die Berufung der Lufthansa gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt zurück.

Wenn sich in den vergangenen Tagen Vertreter der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation öffentlich zu ihrem für Donnerstag und Freitag geplanten Lufthansa-Streik äußerten, dann nutzten sie dabei immer die gleiche Formulierung: „Wir machen von unserem Grundrecht auf Streik Gebrauch.“ Das war einerseits als Entschuldigung in Richtung der Lufthansa-Passagiere gemeint, die unter dem 48-stündigen Ausstand bei der Kernmarke leiden werden. Das war aber auch ein selbstbewusstes Signal in Richtung des Managements. Das hatte angekündigt, den Streik per einstweiliger Verfügung stoppen zu wollen. Vergeblich.