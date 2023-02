Grund wieder Personalknappheit Lufthansa streicht viele Flüge im Sommer

Auch die Gewerkschaft Verdi warnte bereits, der Personalmangel sei noch nicht behoben. Sie fordert in Tarifverhandlungen eine bessere Bezahlung, damit mehr Arbeitskräfte gewonnen werden können. Nicht nur der Lohn, sondern die gesamten Arbeitsbedingungen für das Personal müssten verbessert werden. „Die Beschäftigten der Luftsicherheit haben Anspruch auf eine Erhöhung der Zuschläge in den Manteltarifverträgen“, erklärte die stellvertretende Verdi-Chefin Christine Behle zuletzt. Dieser Forderung hätten sich die Arbeitgeber bislang verwehrt. „Aus unserer Sicht braucht es jetzt Maßnahmen, damit auch mehr Beschäftigte an den Flughafen kommen, damit der Sommer '23 nicht auch so chaotisch wird“, sagte Behle am Mittwoch zu Reuters TV. Verdi macht ab Donnerstagabend mit einem 24-stündigen Warnstreik des Boden- und Sicherheitspersonals an sieben großen deutschen Flughäfen Druck, darunter auch Frankfurt und München. Der Flugverkehr in Deutschland wird dadurch weitgehend lahmgelegt.