Lufthansa startet mit neuem Blau am Heck - erste Maschine mit Kennung D-ABVM am Start

Lufthansa startet mit neuem Blau am Heck

Neu und alt: Der erste Flieger im neuen Design (l.) geht nun an den Start. (Archiv) Foto: Sven Hoppe/dpa

Frankfurt/Main Die Lufthansa hat ihre erste Maschine, eine Boeing 747-400 mit der Kennung D-ABVM, in dem erneut überarbeiteten Outfit an den Start gebracht.

Der Flieger sollte am Freitag von Frankfurt nach Toronto fliegen, wie die Fluggesellschaft per Twitter mitteilte. Neu ist vor allem der hellere Blauton am Heck.