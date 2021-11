Boom bei Fracht bringt Extra-Geschäft : Lufthansa entkommt der Verlustzone

Die aus Köln gemanagte Flotte von Eurowings ist aktuell eine der Ertragsperlen von Lufthansa Foto: dpa/Marcel Kusch

Frankfurt/Köln Die Buchungen der Kranichairline legen zu, was zum ersten Quartalsgewinn seit Langem führt. Kunden müssen sich auf höhere Preise einstellen, weil die Kapazitäten knapp bleiben sollen.

Die Deutsche Lufthansa und ihr Kölner Ableger Eurowings befinden sich nach anderthalb Jahren Corona-Krise wieder finanziell im Aufwind. Der Konzern machte im abgelaufenen Quartal, das von Anfang Juli bis Ende September dauerte, erstmals seit Frühjahr 2020 wieder einen operativen Gewinn. Dieser betrug immerhin 17 Millionen Euro. Eurowings als Spezialist für Direktflüge in Deutschland und Europa erreichte sogar einen operativen Gewinn von 108 Millionen Euro, während das Langstreckengeschäft von Lufthansa immerhin deutlich weniger hohe Verluste machte. 2020 flog die Lang- und Mittelstreckenflotte noch einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro ein, diesen Sommer waren es 304 Millionen Euro.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist sich sicher, dass der Konzern zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. Aktuell würden die Buchungen bereits bei 80 Prozent des Vorkrisenniveaus liegen, aber sie würden nun „steigen und steigen.“ Ab nächster Woche könnten Reisende aus der EU auch wieder ohne größere Probleme in die USA jetten, entsprechende Flüge nach Chicago oder New York würden sehr stark nachgefragt. „Ich bin wieder sehr optimistisch“, so Spohr. Nächstes Jahr könne es Lufthansa sogar wieder schaffen, auf Jahressicht Gewinn zu machen.

Info Eurowings setzt stark auf Standort Düsseldorf Flughafen Düsseldorf. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Marcel Kusch Strategie Eurowings organisiert für Lufthansa alle Direktflüge in Europa abseits der Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich.



NRW In Düsseldorf sind 22 Eurowings-Jets stationiert, mehr als in jeder anderen Stadt. In Köln sind es rund 13 Maschinen. Erklärtes Ziel des Unternehmens: an beiden Standorten und europaweit Billigkonkurrenten wie Ryanair kleinzuhalten.

Auch wegen dieser Einschätzung sprang der Kurs der Lufthansa-Aktie am Donnerstag um gut sechs Prozent nach oben. Der Wert pro Aktie liegt mit rund 6,30 Euro aber noch immer etwa 50 Prozent unter dem vor der Pandemie. Dabei hängt die Kursschwäche auch damit zusammen, dass Spohr eine großzügige Kapitalerhöhung mit dem Ziel wagte, die Kredite des Staates so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Gefragt, ob es ihn störe, dass der Billigflieger Ryanair an der Börse fast dreimal so viel wert sei wie der Lufthansa-Konzern, antwortete Spohr: „Langfristig machen wir das Richtige. Wir werden bald 100 Jahre alt.“

Neben der Stärke von Eurowings sticht vorrangig das Frachtgeschäft als Trumpf des Konzerns hervor. Es brachte einen operativen Gewinn von 300 Millionen Euro in drei Monaten. Auf Jahresbasis wird der Gewinn von Lufthansa Cargo deutlich über eine Milliarde Euro liegen. Der Grund sind die massiv steigenden Preise für Luftfracht, weil immer mehr Unternehmen Waren per Jet statt Lkw oder Schiff holen lassen, weil viele Güter knapp sind und weil Kunden oft sehr kurzfristig bestellen. Spohr berichtete, der Konzern würde auch innerhalb Europas immer mehr Güter per Luftfracht transportieren, umweltfreundlich ist das sicher nicht.

Im Gesamtjahr 2021 rechnet der Vorstandschef damit, dass der Konzern rund 40 Prozent der Passagierkapazität anbietet, die er vor der Pandemie hatte. 2022 soll die Kapazität im Sommer wieder auf 80 Prozent des Ausgangswerts steigen, gerade private Reisen nehmen zu. Dabei freut sich Spohr, dass viele Reisende teurere Tickets kaufen: „Wir haben den Trend zu höheren Buchungsklassen.“ Viele Menschen würden sich eine etwas teurere Reise gönnen, nachdem sie lange nur eingeschränkt unterwegs sein konnten.

Zwei Ziele hat der Konzern, um die Geschäfte zu sichern: Einerseits versuchen Lufthansa und Eurowings, das Angebot gerade auf attraktiven Strecken so knapp zu halten, dass die Preise schneller steigen als die Kosten. Dies bedeutet bei Eurowings, dass versucht wird, den durchschnittlichen Preis pro Ticket auf mindestens 100 Euro zu heben, alleine um doppelt so hohe Kerosinkosten wie früher zu decken. „Wir wollen uns von reinen Billigcarriern absetzen“, sagt Eurowings-Chef Jens Bischof.