Urabstimmung : Lufthansa-Piloten stimmen mehrheitlich für Streik

Frankfurt/Main Nachdem das Bodenpersonal die Lufthansa einen ganzen Tag lahmgelegt hat, rüsten sich nun die Piloten für einen Arbeitskampf. Der könnte weit heftiger ausfallen, wenn nicht zuvor noch eine Lösung gefunden wird.

Die Lufthansa muss sich mitten in der Urlaubssaison auf einen möglichen Streik ihrer Piloten einstellen: Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) stimmten am Sonntag mit großer Mehrheit für einen möglichen Arbeitskampf, um ihren Tarifforderungen gegenüber der Lufthansa Nachdruck zu verleihen. Das Ergebnis führe aber „noch nicht zwangsläufig zu Streikmaßnahmen“, erklärte Cockpit bei Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses. Die Vereinigung wolle nun zunächst „mit gestärktem Rücken in weitere Gespräche“ mit der Lufthansa gehen, sagte ein Sprecher zur Nachrichtenagentur AFP.