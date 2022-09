Verhandlungen geplant : Lufthansa-Piloten beschließen zweiten Streik

Eine Reihe Flugzeuge der Lufthansa parkt während des Streiks vom 2. September am Münchner Flughafen (Archivfoto). Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Frankfurt/Main Der Tarifkonflikt bei der Lufthansa spitzt sich weiter zu. Die Piloten haben bereits eine zweite Streikwelle über zwei Tage ab Mittwoch beschlossen - noch hoffen sie aber auf ein Angebot.

Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den ab Mittwoch geplanten mehrtägigen Ausstand noch mit einem „ernstzunehmenden“ Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt mit. Dazu sei für den Dienstag ein weiterer Verhandlungstermin angeboten worden, der „dem Vernehmen nach“ auch stattfinden werde. Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt.