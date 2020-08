„Zusätzliche Unsicherheit“ : Lufthansa kritisiert Quarantänepläne für Reiserückkehrer

Frankfurt/Main Der Flugbranche droht laut dem Lufthansa-Vorstand ein „zweiter Lockdown“, sollte es erneut zu einer Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer kommen. Auch der Frankfurter Flughafen kann die Pläne nicht nachvollziehen.

Auch Reisewarnungen führten regelmäßig zu Buchungseinbrüchen. „Deshalb sind wir auch für den September und Oktober nicht mehr so optimistisch, wie wir das noch vor Kurzem waren“, so Hohmeister. Der aktuelle Plan der Bundesregierung bringe „nicht mehr Sicherheit, sondern zusätzliche Unsicherheit“. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum man die umfangreichen Teststrukturen an Flughäfen nun gefährde. Stattdessen sollten die Tests über den Winter ausgebaut werden.

Über das Thema berät auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Donnerstag. Merkel will die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September beenden, hieß es nach Informationen der dpa in einer Beschlussvorlage des Bundes. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten in jedem Fall verpflichtet sein, sich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben.