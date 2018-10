Lufthansa investiert 250 Millionen Euro für mehr Pünktlichkeit nach Chaosjahr 2018

Hamburg/Düsseldorf So viele Verspätungen wie nie gab es 2018 im Flugverkehr – jetzt wollen Politik und Branche gegensteuern. Dabei soll es künftig teurer werden, sehr spät zu landen.

Politik, Flughäfen und Airlines wollen sich alle Mühe geben, damit sich ein Chaos-Sommer wie 2018 in der deutschen Luftfahrt nicht wiederholt. Dies war Konsens auf dem Luftverkehrsgipfel am Freitag in Hamburg, zu dem unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eingeladen hatte. „Der Fluggast soll 2019 schon erste Verbesserungen merken“, sagte Scheuer. Lufthansa-Chef Carsten Spohr kündigte an, nächstes Jahr rund 250 Millionen Euro in eine höhere Pünktlichkeit zu investieren. „250 Millionen Euro zahlen wir dieses Jahr an Kompensationen für Verspätungen oder Flugabsagen“, sagte er, „nächstes Jahr investieren wir ebensoviel, um weitere Flugzeuge und Crews in Reserve zu halten.“