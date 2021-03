Digitaler Pass soll die Rettung bringen. : 6,7 Milliarden Euro Verlust bei Lufthansa

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der digital übertragenen Pressekonferenz Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Roesler

Frankfurt 2020 war das schlimmste Jahr der Konzerngeschichte. Für diesen Sommer hofft der Vorstand wieder auf Ferienflüge.Gerade die Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn könnten profitieren.

Trotz verheerender Zahlen für das Jahr 2020 gibt sich der Lufthansa-Vorstand vorsichtig optimistisch für die Zukunft. Er halte es für denkbar, im Jahresschnitt 2020 die Flugzeugflotte wieder zu rund 50 Prozent auszulasten, im Sommer also deutlich höher, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der Vorlage der Bilanz für 2020.

Er sprach vor den zugeschalteten Medienvertretern im Terminal für First-Class-Passagiere im Frankfurter Flughafen und nutzte die Gelegenheit, abermals darauf hinzweisen, wie schwer die derzeitige Lage für die Luftfahrtbranche ist: „Früher würden hier Dutzende Jets in Kürze abheben, jetzt nur sehr wenige“, sagte er. Allerdings gebe es eine Perspektive, betonte Spohr. Schon für 2024 hält er es für denkbar, dass die Kranich-Airline wieder rund 90 Prozent ihrer früheren Passagierzahl befördert. „Wir wollen nach der Krise an unserer führenden Rolle im weltweiten Luftverkehr anknüpfen.“ Die aktuell vorgelegten Zahlen sind dafür allerdings umso bedrückender: Der Umsatz im Jahr 2020 war um weit mehr als 60 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro abgestützt. Der Konzernverlust lag 2020 bei 6,7 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro hereingekommen war.

Info Lufthansas Horrorjahr in Zahlen Passagiere 36,4 Millionen Menschen beförderte die Airline 2020 nach 145,3 Millionen im Jahr zuvor. Flüge Nur 390.000 Mal starteten 2020 Lufthansa-Jets. 2019 waren es 1187 Millionen Mal.



Auslastung 2020 wurden 63,2 Prozent aller Sitzplätze in den Lufthansa-Maschinen verkauft, 2019 waren es 82,6 Prozent.

Als bereinigtes Betriebsergebnis stand 2020 ein Minus von 5,5 Milliarden Euro zu Buche, im Vorjahr war es noch ein Plus von 2,0 Milliarden Euro gewesen. Und von einst fast 140.000 Beschäftigten sind nur noch 110.000 übriggeblieben, Spohr rechnet damit, auf Dauer nur rund 100.000 Lufthanseaten im Konzern halten zu können.

Die Krise trifft auch das Lufthansa-Geschäft in NRW massiv, obwohl hier ein baldiger Aufschwung denkbar ist. Es sei „schmerzhaft“ gewesen, dass der Ableger Germanwings in Köln komplett dichtgemacht werden musste, sagte Spohr. In der Eurowings-Zentrale, die ebenfalls in Köln beheimatet ist, sei rund ein Drittel der Stellen weggefallen. Die Tochterfirma Brussels müsse ihren Betrieb in Düsseldorf ganz schließen, weil Eurowings den Langstreckenbetrieb aufgegeben habe.

Gleichzeitig sieht Spohr für das NRW-Geschäft teilweise bessere Perspektiven als an anderen Konzernstandorten. Er rechne damit, dass sich vor den Interkontinentalflügen zunächst das Kurzstreckengeschäft in Europa erhole, was Düsseldorf und Köln eher begünstigen würde, weil hier fast nur kürzere Flüge mit Eurowings angeboten werden. Zudem erwartet Spohr, dass private Urlaubsflüge schneller nachgefragt werden als Geschäftsreisen – auch eher ein Pluspunkt für die NRW-Flughäfen.

Damit es überhaupt wieder losgehen kann, dringt der Lufthansa-Vorstand darauf, dass „international anerkannte digitale Impf- und Testnachweise an die Stelle von Reiseverboten und Quarantäne treten.“ Erst wenn die Menschen wieder ohne Restriktionen reisen könnten, sei ein „steiler Buchungsanstieg“ zu erwarten“, wie es ihn zeitweise im Sommer 2020 gegeben hatte, bevor neue Reiseverbote die Branche erneut lähmten. Konzernchef Spohr hatte auch einige rundum gute Nachrichten zu verkünden: Die Frachtsparte flog einen Gewinn von 772 Millionen Euro ein, erheblich mehr als in den Vorjahren. Sie transportierte zwar weniger Güter als im Vorjahr, doch weil global Tausende Passagierjets stillstehen, die bisher immer auch Fracht im unteren Teil des Flugzeuges mitnehmen, sind die Preise für Fracht in den reinen Frachtmaschinen explodiert.