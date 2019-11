Tarifstreit geht weiter : Große Schlichtung bei Lufthansa geplatzt - vorerst keine Streiks

Lufthansafahnen in Frankfurt - In der Nacht zog der Konzern seine Zustimmung zur umfassenden Schlichtung zurück. Foto: dpa/Andreas Arnold

Berlin/Frankfurt Eine umfassende Einigung im Tarifstreit bei der Lufthansa ist zunächst vom Tisch. Die Gewerkschaft Ufo wollte keinem umfassenden Streikverzicht bei den Lufthansa-Töchtern zustimmen und spricht von „Erpressung“.

Die umfassende Schlichtung für die Flugbegleiter der Lufthansa, die in der vergangenen Woche vereinbart worden war, ist in letzter Minute geplatzt. Das Unternehmen zog in der Nacht seine Zustimmung zurück. Der Grund: Die Gewerkschaft Ufo habe sich nicht eindeutig und unbefristet zu einem Streikverzicht auch bei vier Lufthansa-Töchtern bereit erklärt. Das bestätigte ein Lufthansa-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Das Unternehmen hält aber weiterhin an der der einseitig ausgelösten sogenannten „kleinen Schlichtung“ fest, die sich ausschließlich um die Tarifthemen drehen soll, für die Ufo vor zwölf Tagen einen zweitägigen Streik veranstaltet hatte. Dazu gehörten mehr Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter sowie Wechselmöglichkeiten für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverhältnisse. UFO organisierte Anfang November einen 48-stündigen Streik bei der Kerngesellschaft. Lufthansa musste 1500 Flüge streichen, 200.000 Passagiere waren betroffen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte vergeblich versucht, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Am ersten Streiktag bot er dann Gespräche an..