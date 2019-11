Streik bei Lufthansa : Gewerkschaft Ufo kündigt zweitägige Auszeit an

Foto: dpa/Oliver Berg Eine Flugbegleiterin steht vor dem Unternehmenssitz von Eurowings bei einer Kundgebung.

Düsseldorf Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und dem Kabinenpersonal geht in die nächste Runde. Die Unabhängige Flugbegleiter-Organisation kündigte einen 48-stündigen Ausstand bei der Kernmarke an. Betroffen sind alle Flüge in und aus Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lufthansa-Kunden müssen sich Donnerstag und Freitag auf massive Behinderungen im Luftverkehr einstellen. Die Ufo kündigte einen 48-stündigen Ausstand des Kabinenpersonals an. „Die Flugbegleiter bei Lufthansa legen von Donnerstag, den 7. November ab 0 Uhr bis zum 8. Novemeber um 24 Uhr für insgesamt 48 Stunden ihre Arbeit nieder. Es sind alle LH-Flüge betroffen, die in dieser Zeit in und aus Deutschland starten”, sagte Daniel Flohr, stellvertretender Ufo-Vorsitzender.

(atrie/dpa)