Aufruf der Gewerkschaft UFO : Flugbegleiter wollen Lufthansa am Sonntag bestreiken

Frankfurt Flugbegleiter wollen am Sonntag in Frankfurt und München ihre Arbeit niederlegen: Im Streit über Tarifverhandlungen ruft die Gewerkschaft UFO zu einem ersten Streik bei der Lufthansa auf.

Die Beschäftigten sollten am 20. Oktober zwischen 6 und 11 Uhr die Arbeit niederlegen, kündigte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr am Montag an. Weitere Streikaufrufe seien gegen alle fünf Airlines des Lufthansa-Konzerns jederzeit möglich. In der kommenden Woche wolle die Gewerkschaft mit ihren Tarifkommissionen über Urabstimmungen zu unbefristeten Streiks beraten. Die Lufthansa könne die Arbeitskampfmaßnahmen noch abwenden, wenn sie an den Verhandlungstisch zurückkehre.