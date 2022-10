„Lust zu reisen ungebrochen“ : Lufthansa erwartet hohe Nachfrage im Winter

Flugzeuge der Fluggesellschaft Lufthansa stehen am Rand des Rollfeldes nebeneinander. Foto: dpa/Soeren Stache

Frankfurt Die Lufthansa erwartet trotz steigender Belastungen für Verbraucher und Unternehmen in den Wintermonaten eine starke Nachfrage nach Flügen. Erstmals seit Ausbruch der für die Luftfahrt desaströsen Corona-Pandemie war auch die Hauptmarke wieder profitabel.

„Die Lust zu reisen und damit die Nachfrage nach Flugtickets ist weiter ungebrochen“, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag. „Die Lufthansa Group hat die Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und blickt optimistisch nach vorne.“ Die Passagier-Airlines planten im vierten Quartal mit rund 80 Prozent der Kapazität von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Krise. Im Gesamtjahr sollen es knapp 75 Prozent werden. Der Konzern rechne trotz der üblichen saisonalen Abschwächung in den letzten drei Monaten des Jahres mit einem operativen Gewinn, auch dank höherer Ticketpreise.

Die Lufthansa hatte Mitte Oktober bereits Eckdaten zum saisonal wichtigen Sommerquartal bekanntgegeben: Der Betriebsgewinn vervierfachte sich von Juli bis September auf 1,1 Milliarden Euro und war damit fast wieder so hoch wie zu normalen Zeiten vor der Corona-Krise. Der MDax-Konzern verdoppelte zugleich seine Jahresprognose eines Betriebsgewinns auf mehr als eine Milliarde Euro, was nach neun Monaten schon fast erreicht ist. Dank des Booms in der Luftfracht wird allein schon die Logistik-Tochter Lufthansa Cargo den Rekordgewinn des Vorjahres von 1,5 Milliarden Euro übertreffen.