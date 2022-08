Eurowings Discover blockt Gewerkschaft ab : Droht der Lufthansa der nächste Streik?

Eine Lufthansa-Maschine landet am späten Abend auf einer der Landebahnen des Frankfurter Flughafens über der Lichtanlange, die den Flugzeugen den Weg weist (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt Eurowings Discover zahlt laut Gewerkschaft UFO die niedrigsten Gehälter im Lufthansa-Konzern. Sie droht mit "gewerkschaftlichen Schritten", sollten bis Ende August keine Termine für Tarifverhandlungen feststehen. Doch das Management bleibt hartnäckig - und lehnt die Forderungen der Gewerkschaft ab.

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover bahnt sich eine Machtprobe des Managements mit der Kabinengewerkschaft UFO an, die einen Streik nach sich ziehen könnte. Fast ein halbes Jahr nach der Aufforderung zu Tarifverhandlungen erklärte die Airline am Dienstag, diese zurzeit nicht für notwendig zu halten. Es gebe seit Anfang des Jahres Repräsentanten der Mitarbeiter von Kabine und Cockpit, mit denen Gehaltserhöhungen „erarbeitet“ worden seien. „Auf Grund dieser sehr konstruktiven Zusammenarbeit ist der Geschäftsführung seitens der Belegschaft kein Wunsch zur Einbindung Dritter bekannt“, erklärte der Ferienflieger in Reaktion auf Kritik von UFO daran, dass sich das Airline-Management bisher nicht zu Verhandlungen bereit gefunden hat.