Mehr Flüge aus Frankfurt : Lufthansa baut Streckennetz weiter auf

Frankfurt/Main Noch seien konzernweit erst 88 Prozent der Strecken im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise wieder aufgenommen worden. Doch von Frankfurt am Main aus sind ab September 30 Destinationen mehr erreichbar.

Auf vielen Verbindungen sind die Kranich-Jets zudem seltener unterwegs als vor der Corona-Krise. Der Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol zufolge hat die Kernmarke Lufthansa in der vergangenen Woche (16.-22. August) durchschnittlich 822 Flüge pro Tag absolviert, rund 46 Prozent weniger als in der Vergleichswoche im Jahr 2019. Noch weniger war British Airways in der Luft mit einem Minus von 64 Prozent, während Turkish Airlines mit 1333 Flügen pro Tag ihr Vorkrisen-Niveau nur um 10 Prozent verfehlt hat. Insgesamt hat der Luftverkehr über Europa in der beobachteten Woche mit mehr als 24 600 täglichen Flügen rund 70 Prozent der Werte von 2019 erreicht.