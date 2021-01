13.700 Kilometer am Stück : Am 1. Februar startet der längste Flug der Lufthansa-Geschichte

Frankfurt/M. Wegen der Corona-Pandemie hat die Lufthansa derzeit nicht viele, dafür aber demnächst den längsten Passagierflug ihrer Geschichte im Programm. 13.700 Kilometer stehen auf dem Plan.

Am 1. Februar werde ein Airbus A350-900 mit Polarforschern an Bord von Hamburg nach Mount Pleasant auf den Falklandinseln abheben, kündigte die Airline am Mittwoch an. Die Flugzeit für die 13.700 Kilometer lange Strecke werde 15 Stunden betragen.