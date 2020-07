Reaktion auf Vzbv : Lufthansa weist Vorwürfe gegen Ticket-Erstattung und Geisterflüge zurück

Ein Ticket der Lufthansa liegt am Flughafen. (Symbolbild) Foto: dpa/Malte Christians

Berlin Nachdem der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) im Interview mit unserer Redaktion der Lufthansa vorwarf, die fehlende Ticket-Erstattung sei Vorsatz, meldet sich der Konzern zu Wort.

Der Streit über fehlende Ticket-Erstattungen der Fluggesellschaften in der Corona-Krise verschärft sich: Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, warf der Lufthansa Vorsatz vor. „Es gibt bisher nur vereinzelte Erstattungen. Selbst die Lufthansa, die wir Steuerzahler mit neun Milliarden Euro stützen, kriegt es bisher nicht auf die Reihe, ihren Kunden das Geld für ausgefallene Flüge zurückzugeben“, sagte Müller unserer Zeitung. „Ich halte das nicht für Unfähigkeit, sondern ganz klar für Vorsatz.“

„Die Lufthansa hat automatisierte Erstattungssysteme abgeschaltet und spielt weiter auf Zeit“, führte Verbraucherschützer Müller aus. Der Konzern wies die Vorwürfe zurück. „Wir arbeiten mit Hochdruck an den Rückzahlungen“, sagte am Freitag ein Unternehmenssprecher. Kommende Woche würden die automatisierten Prozesse dafür wieder eingeschaltet. Die Airline habe bereits 1,4 Milliarden Euro Erstattungen an Kunden ausgezahlt.