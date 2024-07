Ludwigshafen 15 Menschen bei Explosion auf BASF-Werksgelände verletzt

Beim Chemiekonzern BASF ist es am Montagmittag nach einer Explosion auf dem Werksgelände in Ludwigshafen zu einem Brand gekommen. 15 Beschäftigte wurden bei dem Ereignis leicht verletzt und konnten inzwischen alle wieder die Werksambulanz, in der sie untersucht worden waren, verlassen, wie BASF mitteilte. Der Brand wurde bereits am Mittag von der Werksfeuerwehr gelöscht. BASF zufolge war eine Rauchwolke auch außerhalb des Werksgeländes deutlich sichtbar. Zu der Explosion kam es beim Austritt eines organischen Lösungsmittels, die genaue Ursache wird noch ermittelt. Die zuständigen Behörden sind informiert.