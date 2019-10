Dachkonzern von Louis Vuitton, Dior und Marc Jacobs : Luxus-Riese LVMH will Tiffany kaufen

Das Hauptquartier von Tiffany an der 5th Avenue in New York.

Washington Jacky Kennedy und Audrey Hepburn trugen den Schmuck, der Film „Frühstück bei Tiffany“ machte die Ringe von Tiffany weltberühmt. Nun will der Luxuskonzern LVMH, zu dem auch Louis Vuitton gehört, die Marke übernehmen.

Der Luxusgüter-Konzern LVMH erwägt eine Übernahme des New Yorker Juweliers Tiffany & Co. Die französische Gruppe, der Marken wie Louis Vuitton, Moët und Hennessy gehören, teilte am Mittwoch mit, sie habe erste Gespräche geführt. Es sei aber nicht sicher, dass es zu einer Vereinbarung komme. Mit einer Übernahme würde LVMH sein Angebot an Schmuck erweitern und sein Geschäft in den USA vergrößern.