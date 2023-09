Spionage für Russland? Mutmaßliche Marsalek-Komplizen bleiben in U-Haft

Fünf Bulgaren, die gemeinsam mit dem Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek für Russland spioniert haben sollen, sind am Dienstag in London vor Gericht erschienen. In der kurzen Anhörung per Video ordnete der Westminster Magistrates' Court in London an, dass die Angeklagten weiter in Untersuchungshaft bleiben. Ein nächster Gerichtstermin wurde für den 13. Oktober angesetzt.