Nach Ankündigung von Lockdown-Ende : Easyjet meldet Anstieg der Buchungen um mehr als 300 Prozent

London Nach der Ankündigung des britischen Premiers Boris Johnson, er wolle alle Corona-Restriktionen bis Ende Juni aufheben, sind die Buchungen beim britischen Billigflieger Easyjet explodiert. Die Zahl ist in wenigen Stunden um 337 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.

An den Börsen nicht nur in Großbritannien stiegen am Dienstag die Kurse der Fluggesellschaften. Easyjet legte um fünf Prozent zu, Ryanair um 1,9 Prozent, IAG mit British Airways, Aer Lingus und Iberia um rund ein Prozent. Der Kurs von Air France - KLM lag Dienstag 3,9 Prozent im Plus, der der Lufthansa 1,1 Prozent.