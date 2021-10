Liste des „Manager-Magazin“ : So viele Milliardäre gab es in Deutschland noch nie

Berlin Die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt sind laut „Manager-Magazin“ gegenwärtig die reichsten Deutschen. Mehr als 34 Milliarde Euro schwer sind die beiden.

Zu den wirtschaftlich schlimmen Folgen der Corona-Krise gehört, dass viele in der Pandemie entweder in Kurzarbeit gehen mussten oder ihren Job gleich komplett verloren und um ihre Existenz mehr bangen mussten denn je. Das gilt für einen Teil der Bevölkerung. Am anderen Ende des Pols befinden sich die Superreichen, deren Vermögen sich in der Pandemie sogar noch vergrößert hat. Nach Angaben des „Manager-Magazins“ gibt es in Deutschland aktuell so viele Milliardäre wie noch nie. 213 seien es aktuell, ein Zuwachs von 24 gegenüber dem Vorjahr. Wobei die Reichen in der Statistik nicht immer Einzelpersonen sind, sondern womöglich auch das Ergebnis von gebündeltem Familienvermögen.

Das Magazin hat aktuell eine Liste mit den 500 reichsten Deutschen veröffentlicht, deren Vermögen in der Spitze immerhin einen deutlich zweistelligen Milliardenbetrag ausmacht. Die 100 reichsten kommen laut „Manager-Magazin“ zusammengerechnet auf mehr als 722 Milliarden Euro, 19 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

In der Liste stehen ganz oben Susanne Klatten und Stefan Quandt, die der breiten Öffentlichkeit vor allem als Großaktionäre beim Autobauer BMW bekannt sind. Mehr als 34 Milliarden schwer sind die Geschwister, und sie haben damit den Angaben zufolge zum ersten Mal nach drei Jahren die Familie Reimann vom Spitzenplatz verdrängt, die über eine Holding große Teile des amerikanischen Parfümeriekonzerns Coty halten. Lidl-Gründer Dieter Schwarz (33,5 Milliarden Euro) folgt auf Rang zwei vor dem Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne (33 Milliarden Euro) und den Reimanns (rund 29 Milliarden Euro).

In beiden Fällen macht sich die Börsenentwicklung des vergangenen Jahres bemerkbar. Bei Coty hat sich der Marktwert binnen zwölf Monaten fast verdreifacht (nachdem er bis Ende September 2020 freilich auch auf ein Rekordtief gerauscht war), die BMW-Aktie ist im gleichen Zeitraum um ein Drittel teurer geworden. In Zeiten wie diesen, in denen die Kurse am Aktienmarkt von der andauernden Niedrigzinsphase und großer Liquidität getrieben werden (bei zwischenzeitlichen Rückschlägen), wächst an der Börse investiertes Vermögen besonders schnell. Und das wird bei großen Aktienpaketen eben besonders deutlich, während die Zinssparer mittlerweile nicht einmal mehr einen Inflationsausgleich für ihre Geldanlage bekommen. Andererseits sind in schlechten Zeiten am Finanzmarkt entsprechende Rückschläge zu befürchten. Die Reimanns haben das erlebt, als der Aktienkurs von Coty im vergangenen Jahr in die Knie ging.