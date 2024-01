Test von Getir und Uber Eats Das nützt Kunden die neue Kooperation der Lieferdienste

Über die Uber Eats App können seit dem 10. Januar nicht nur Speisen, sondern auch einzelne Lebensmittel bestellt werden. Über 2000 Produkte des täglichen Bedarfs aus dem Sortiment von Getir sind demnach in der App erhältlich, die Lieferung erfolgt laut Angaben auf Homepage oder App innerhalb von zehn bis 20 Minuten. Neben Düsseldorf gibt es in Deutschland das Angebot bislang nur in Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt am Main.