Delivery Hero, Lieferando, Wolt und Co. Der Kampf der Lieferdienste geht weiter

Ein lukrativer Markt also, sollte man meinen. Doch so einfach ist es nicht. Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway machte im ersten Halbjahr 2022 3,5 Milliarden Euro Verlust. Delivery Hero rutschte mit 1,47 Milliarden Euro in die Roten Zahlen. Und Gorillas schrieb Anfang des Jahres 50 Millionen Euro Verlust pro Monat. Die Folge: Vor wenigen Wochen wurde öffentlich, dass das türkische Unternehmen Getir Gorillas übernommen hat. Es sind Schlagzeilen eines Verdrängungswettbewerbs, der viele Verlierer kennt.