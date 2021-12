Vor Anstieg des Mindestlohns : Gorillas will Stundenlohn ab Januar auf zwölf Euro anheben

Gorillas will Stundenlohn ab Januar auf zwölf Euro anheben

Berlin Bei dem Essenslieferdienst tobt seit Monaten ein Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen zwischen den Beschäftigten und dem Unternehmen. Die neuen Regelungen sollen nur für die Fahrerinnen und Fahrer gelten und nicht etwa für das Personal in den Lagern.

Der Essenslieferdienst Gorillas will noch vor einer gesetzlichen Regelung den Stundenlohn für seine Fahrerinnen und Fahrer von derzeit 10,50 Euro ab Januar auf 12 Euro anheben. Der Bonus, den die sogenannten Rider pro Lieferung erhalten, soll für den Monat Dezember zudem von vier auf fünf Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Allerdings gelten die neuen Regelungen nur für die Fahrerinnen und Fahrer und nicht für andere Beschäftigte etwa in den Lagern. Dort gälten andere Vergütungsmodelle, sagte Gorillas Deutschlandchef Alexander Brunst der Deutschen Presse-Agentur.