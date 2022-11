Konkurrenz für Spielzeughersteller Warum Lego kein Monopol mehr ist

Die traditionellen Mitbewerber stellten entweder anderes analoges Spielzeug her (von Puppen über Sammelkarten bis hin zu ferngesteuerten Autos) oder lockten die Kinder und Jugendlichen mit Serien, Filmen, später Videospielen vor den Fernseher. All das hat Lego clever in den Griff bekommen. Einerseits durch Kooperationen: Zu den beliebtesten Lego-Bausätzen gehören seit Jahren jene, die zu den neuesten Erzeugnissen aus den Universen Star Wars, Harry Potter, Batman und Co. passen oder Gefährte von Lamborghini oder Harley-Davidson im Kleinformat darstellen – teuer eingekaufte Lizenzen machen‘s möglich. Andererseits hat Lego sein Geschäft diversifiziert, verdient an Büchern und Kleidung mit dem Lego-Logo, an Videospielen, TV-Serien und sogar Kino­filmen.