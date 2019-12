Spielwaren : Lego auf Beutezug

Düsseldorf Mit der Übernahme der Online-Plattform Bricklink und dem Rückkauf der Legoland-Parks zielt der Baustein-Hersteller auf neue Märkte. Disney ist dabei Partner und Konkurrent zugleich.

Lego glänzt oft mit Kundenservice, doch auch am Firmensitz im dänischen Billund wird nicht jeder je produzierte Stein in jeder Farbe ewig vorgehalten. Deshalb gibt es Bricklink.com, einen Online-Marktplatz für Lego-Produkte. 10.000 Verkäufer aus aller Welt bieten hier rund 600 Millionen Artikel an: komplette, teils originalverpackte Modelle, Bauanleitungen und historische Leerkartons, vor allem aber einzelne Steinchen in allen Farben und Formen. Je nach Seltenheit sind die pro Stück teils für Zehntel-Cent-Beträge zu haben – oder kosten dutzende Euro.

1,1 Millionen Mitglieder aus 70 Ländern hat die Plattform heute. Gegründet hatte sie im Jahr 2000 der Amerikaner Dan Jezek in seiner Garage. Noch als 19-Jähriger hatte er erklärt, er stelle sich den Himmel vor als „einen Ort mit unendlich vielen Bausteinen, unendlich viel Zeit zum Bauen – und vielen anderen Lego-Verrückten“.

INFO Lego kauft auch Legoland-Parks zurück Bricklink.com Der Online-Marktplatz für Legosteine wurde 2000 von Dan Jezek gegründet. Nach dessen Tod 2010 im Alter von nur 33 Jahren übernahm seine Mutter Eliska die Seite. 2013 verkaufte sie Bricklink.com an die NXMH-Gruppe des koreanischen Videospiel-Milliardärs Jung-Ju “Jay” Kim. Freizeitparks Die acht Legoland-Parks in aller Welt hat die Lego-Gruppe Anfang November für rund 5,3 Milliarden Euro zurückgekauft. Dies geschah mit der Übernahme der Merlin Entertainments Group, zu deren Portfolio auch Wachsfigurenkabinette (Madame Tussaud’s), Großaquarien (Sea Life) und der Heide Park Soltau gehören. Zuletzt war Merlin börsennotiert, nun gehört es zu 50 Prozent Lego. Die restlichen Anteile entfallen auf den Finanzinvestor Blackstone und den kanadischen Pensionsfonds CPPIB. Ursprünglicher Verkauf 2005 hatte Lego die Mehrheit an den (damals nur halb so vielen) Vergnügungsparks verkauft, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Jüngst hat die Lego-Gruppe verkündet, dass sie Bricklink mit Wirkung zum Jahreswechsel dem koreanischen Videospiel-Milliardär Jung-Ju Kim abkauft, der sie nach dem frühen Tod des Gründers übernommen hatte. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart, doch der Kauf könnte sich für Lego auszahlen: Der Shop selbst mag veraltet sein, die Datenbank dahinter aber ist mächtig. Zudem betreibt Bricklink mit „Studio“ eine Software zum Bauen dreidimensionaler Lego-Modelle am Computer. Zuletzt hatte Bricklink auch begonnen, von Fans erstellte Modelle weiterzuverkaufen. Die Lego-Gruppe experimentiert seit Jahren mit dem kostenintensiveren Projekt „Lego Ideas“. Dort werden einige wenige ausgewählte Fan-Ideen massiv überarbeitet, bevor sie ganz offiziell in den Läden landen.

Mit der Übernahme von Bricklink kauft Lego auch Daten: Welche Bausätze und Figuren sind nach Jahren und Jahrzehnten noch oder wieder beliebt? Welcher Stein ist auf dem freien Markt in welcher Farbe wie teuer? Und wer kauft was – im Zweifel auch zu überhöhten Preisen? Was genau Lego mit seinem Neuerwerb vorhat, bleibt indes unklar. Marketingchefin Julia Goldin spricht von einer „einmaligen Gelegenheit zum Kontakt mit erwachsenen Fans“. Man wolle die Zusammenarbeit mit der Community ausweiten und dabei „den unabhängigen Charakter dieser digitalen Plattform beibehalten und nähren“. In der „näheren Zukunft“ seien überhaupt keine Änderungen geplant.

Die Mehrzahl der Kunden ist negativ überrascht, das Echo in den Sozialen Medien und Blogs ist eindeutig. Viele befürchten technische Probleme sowie eine Art Preisbindung für Gebraucht-Lego durch die Hintertür. Lego widerspricht: Mit einer Erhöhung der Verkaufsgebühren etwa müsse man „absolut nicht“ rechnen. Die Verkäufer aller Art – von Privatleuten bis zu Firmen – dürften handeln wie bislang: „ohne Einmischung jeglicher Art“.

Der Handelsexperte Erik Maier von der Leipzig Graduate School of Management hält das für realistisch. Die Übernahme sei ein kluger Schachzug, um sich ins Ökosystem der Fans einzuklinken und den Sekundärmarkt für die eigenen Produkte im Blick zu behalten. „Denkbar wäre auch, dass Lego Gebrauchtware ankauft, wiederaufarbeitet und dann wieder verkauft. Solche Ware wird immer beliebter.“ Kartellrechtliche Bedenken gebe es nicht; Quasi-Monopolist sei Lego nur in seiner Nische innerhalb des riesigen Spielwarenmarkts. Experimente mit je nach Kunde unterschiedlichen Preisen befürchtet Maier nicht: „Daran scheitert selbst Amazon.“

Den Unmut der Fans versteht er, doch verantwortlich für die Übernahme sei zur Hälfte ja auch der Verkäufer, Jung-Ju Kim, der laut Selbstdarstellung vor allem Fan ist. „Ginge es hier um Idealismus, hätte er die Plattform ja auch behalten können.“

Eine konkrete Ansage macht Lego: Steine von Drittherstellern dürfen bei Bricklink künftig nicht mehr gehandelt werden. Insbesondere gilt das für winzige, Lego-kompatible Kriegswaffen von Herstellern wie „Brick Arms“. David Robertson, Innovations-Experte und Autor des Buchs „Brick by Brick“ über die Firmenkultur des Bausteinherstellers, warnt: „Falls Lego bei Bricklink mit zu wenig Feingefühl vorgeht, werden viele Händler zu anderen Plattformen abwandern.“ Am Mangel an Waffen würde das wohl nicht liegen: In dieser Kategorie sind bei Bricklink 212 verschiedene Original-Elemente gelistet – Säbel und Ninjasterne sowie Lichtschwerter und Blaster-Pistolen aus der Reihe, die Lego seit 20 Jahren große Umsätze beschert: „Star Wars“. Robertson sieht darin kein Problem: „Lego bietet keine zeitgenössischen Waffen an. Dort ziehen sie die Grenze. Dieser Selbstverpflichtung bleiben sie treu.“

Die Übernahmen von Bricklink und der Merlin-Gruppe, die unter anderem die Legoland-Freizeitparks betreibt (siehe Infobox), sendeten ein „starkes Signal: Lego will sich nicht mehr nur mit Mattel oder Hasbro messen – sondern eher mit Disney.“ Die Wachstumsfelder der Zukunft lägen in Filmen, TV-Serien, Videospielen und Live-Erlebnissen rund um die Figuren mit oft bekannten Gesichtern. „Eine große Herausforderung für eine Spritzguss-Firma aus Dänemark“, urteilt Robertson, „aber sie positionieren sich gut.“