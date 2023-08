Spielzeug-Klassiker Lego-Männchen bekommt Konkurrenz aus Deutschland

Am Anfang war der Stein, und der Stein war bei Lego, und der Stein war Lego. Aber das ist lange her. 2005 hatte der Bundesgerichtshof das Ende dessen eingeläutet, was zuvor als „Lego-Doktrin“ bekannt war. Im Zweifel für den Weltmarktführer. Fortan sei der „Verkauf technisch und/oder optisch kompatibler Ersatz- oder Erweiterungsteile“ zulässig, weil ein Kunden-Interesse an „der Verfügbarkeit kompatibler Konkurrenzprodukte“ bestehe. In der Folge lief der Rechtsschutz für alle möglichen Elemente des Lego-Systems ab. Seit Jahren schon darf deshalb jeder, der will, Noppensteine mit denselben Maßen produzieren, in allen Formen und Farben.