Konkurrenz mit Aldi und Lidl : Zwei britische Supermarktketten senken die Preise und zahlen mehr Lohn

Regale in einem deutschen Discounter (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

London Mit Preissenkungen und Lohnerhöhungen reagieren zwei der größten Einzelhändler in Großbritannien auf die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten. Gleichzeitig verteidigen sie ihre Marktanteile gegen Discounter wie Aldi.

Wettbewerber Asda will ähnliche Schritte einleiten. „Umfassende Schritte“ sehen demnach Preissenkungen von durchschnittlich 12 Prozent für eine Reihe von frischen Lebensmitteln, aber auch Reis, Nudeln, Erfrischungsgetränken und Tiefkühlprodukten vor. Außerdem will die Nummer drei die Löhne von 120.000 Beschäftigten, die auf Stundenbasis bezahlt werden, von Juli an auf 10,10 Pfund pro Stunde erhöhen - das sind 60 Pence mehr als der gesetzliche Mindestlohn für über 23-Jährige. Geplant seien auch Bonuszahlungen sowie weitere finanzielle Leistungen, berichtete „The Grocer“.