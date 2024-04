Online-Lebensmittelhandel Warum die Lieferdienste kriseln

Doch die goldenen Zeiten sind vorbei. Das liegt natürlich daran, dass für Verbraucherinnen und Verbraucher der Gang in den Lebensmittelmarkt längst wieder zur Selbstverständlichkeit geworden ist. In solchen Zeiten der vergleichsweisen Unbeschwertheit wird nämlich die Schwäche der Lieferdienste sichtbar. „Das Geschäftsmodell ist nicht so einfach, wie es sich manche in der Pandemie gedacht haben“, sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Das Problem: Damit die Unternehmen eine akzeptable Marge erwirtschaften, müssen sie entsprechend Zustellgebühren verlangen oder Mindestmengen absetzen, also eigentlich höhere Preise verlangen. Das ist aber im deutschen Lebensmittelgeschäft nicht so einfach. Denn die Kundschaft hierzulande ist sehr preisbewusst und will ihre Lebensmittel möglichst kostengünstig einkaufen. Das Problem der Lieferdienste ist also evident: Sie zahlen vielfach drauf, was sie in die roten Zahlen treibt. Eine Ausnahme bei diesem Dilemma ist aus Sicht von Heinemann Picnic: „Picnic fährt ganze Touren ab und kann so die Zustellkosten deutlich verringern“, sagt Heinemann.