Einzelhandel leidet : Deshalb sind manche Lebensmittel wieder knapp

Leere Regal wie auf diesem Bild von Beginn der Pandemie drohen momentan zwar noch nicht, doch ist manches schwer zu bekommen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf In einigen Supermärkten und Discountern gibt es wieder Lücken in den Regalen. Das liegt aber – noch – nicht am Gasmangel, sondern hat verschiedene andere Ursachen.