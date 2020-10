Kartellverfahren : US-Regierung will Google verklagen

Das Google-Logo (Symbolbild). Foto: AP/Don Ryan

Washington Einem Insider zufolge droht Google Ärger mit den Justizbehörden in den USA. Das Justizministerium will demnach noch am Dienstag ein Kartellverfahren gegen Google bekanntgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der Tochter des Internetkonzerns Alphabet werde vorgeworfen, bei Suchergebnissen und im Werbegeschäft Konkurrenten benachteiligt zu haben. Von Google war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Das US-Justizministerium will demnach eine Klage wegen mutmaßlichen Missbrauchs von Marktdominanz einreichen. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur AP. Google werde beschuldigt, seine dominierende Marktstellung bei der Internetsuche zu missbrauchen, um die Konkurrenz kleinzuhalten und Konsumenten zu schaden.

Die Klage werde voraussichtlich bei einem Gericht in der Hauptstadt Washington eingereicht werden, sagte die informierte Person. Darin werde Google auch beschuldigt, mit Werbeeinnahmen in Milliardenhöhe Smartphone-Anbieter bezahlt zu haben, damit Google in deren Internetbrowsern die voreingestellte Suchmaschine ist.

(felt/Reuters/ap)