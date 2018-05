Laudamotion: Airline-Gründer Niki Lauda kündigt harten Preiskampf an

Airline-Gründer Niki Lauda kündigt harten Preiskampf an

Wien Mit dem Start von Laudamotion hat nach Ansicht von Airline-Gründer Niki Lauda branchenweit ein harter Kampf um die Passagiere eingesetzt. Bei Laudamotion selbst soll man mitunter ab 9,99 Euro fliegen können.

„Den Wettbewerb, den wir jetzt haben, den hat es noch nie gegeben“, sagte Lauda am Mittwoch bei der Präsentation des Winterflugplans. Seine Airline, die mit 19 Maschinen in der Sommersaison 2,3 Millionen Passagiere befördern will, werde punktuell Ticketpreise ab 9,99 Euro für den einfachen Flug anbieten.