Kritik an Genehmigungshürden : So lief der Besuch von Laschet und Musk auf der Tesla-Baustelle bei Berlin

Grünheide Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet besuchte die Baustelle der Gigafactory von Tesla und ließ sich von Konzernchef Elon Musk herumführen. Der CDU-Vorsitzende nahm den Besuch zum Anlass, um mehr Tempo am Standort Deutschland anzumahnen.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Freitag auf der Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin schnellere Genehmigungsverfahren gefordert. Der CDU-Vorsitzende sprach sich an der Seite von Firmen-Chef Elon Musk für eine Veränderung der Verbandsklagerechte aus. „Es ist nicht akzeptabel, dass jemand, der nicht als Anwohner hier betroffen ist, sondern an der Nordsee oder den Bayerischen Alpen lebt, eine Klage einreichen kann, um solche Projekte zu stoppen. Da müssen wir was ändern.“