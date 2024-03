Chemiekonzern unter Druck Lanxess: Erst bricht der Gewinn ein, nun die Aktie

„Die De-Industrialisierung Deutschlands hat bereits begonnen“, hatte Zachert schon im Herbst im Interview gewarnt. „Ich arbeite seit 30 Jahren in der Branche: Ich habe nie erlebt, dass so viele Unternehmen gleichzeitig eine Gewinnwarnung ausgesprochen haben, wie es in den letzten Monaten zu sehen war. Die ersten Konzerne – auch wir – schließen Anlagen. Ich bin in tiefer Sorge. Der Standort Deutschland verliert massiv an Wettbewerbsfähigkeit für die energieintensiven Unternehmen.“ Zachert hatte früh vor dem Verlust Tausender Stellen in Deutschlands Chemie gewarnt. Inzwischen haben die Branchengrößen wie BASF, Evonik, Bayer und eben auch Lanxess Kostensenkungsprogramme und Stellenabbau angekündigt, um die Krise in den Griff zu bekommen.