Lanxess-Chef ist in tiefer Sorge „Sonst gehen hier Tausende Stellen verloren“

Interview | Köln · Matthias Zachert fürchtet, dass der Chemiegipfel des Kanzlers nur ein Fototermin wird. Lanxess will Jobs in der Verwaltung abbauen und schließt Kündigungen nicht aus. Der Lanxess-Chef sagt, was er von Habeck, Wüst und dem Covestro-Poker hält.

24.09.2023, 11:54 Uhr

Lanxess-Chef Zachert: „Ausländische Manager fragen mich: Wie könnt ihr Deutschen so dumm sein?“ Foto: Lanxess

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Die deutsche Chemieindustrie hat ihre Produktion im zweiten Quartal weiter gedrosselt. Wie krank ist die Branche?