Handwerksbetriebe in Langenfeld und Monheim Die Lehrstellen, die nur wenige wollen

Viele Handwerksfirmen suchen händeringend Auszubildende. Die zahlreichen Ausbildungsvertragsabschlüsse in der ersten Jahreshälfte 2022 hätten zunächst auf eine Erholung beim Azubi-Recruiting auf dem Stand von 2019 schließen ließen. Dann aber habe die Dynamik ab Spätsommer wieder nachgelassen, so dass zum Jahresende gar ein leichter Minuswert im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt stand, teilt Alexander Konrad, Sprecher der Handwerkskammer Düsseldorf, auf RP-Nachfrage mit. Mit etwa 7200 Lehrlingen im 1. Ausbildungsjahr dürfte der Stand von 2021 erreicht sein. Tatsache sei, dass in bestimmten Branchen das Lehrstellenangebot die Nachfrage übersteige: Dazu zählen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Dachdecker und Metallbauer.