Finanzielle Schieflage Krupp-Krankenhaus in Essen beantragt Schutzschirmverfahren

Eins der beiden Krupp-Krankenhäuser in Essen ist in finanzielle Schieflage geraten. Für den Standort im Stadtteil Steele habe man am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt, teilte das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen mit. Hierbei handelt es sich um eine Sonderform des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, binnen drei Monaten soll ein Sanierungsplan erstellt werden. Stimmen die Gläubiger diesem zu, hat das Unternehmen wieder bessere Karten.