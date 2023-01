Kitas im Kreis Viersen Kita-Träger holt Personal aus Spanien

Egal ob Waldorf-Elterninitiative, städtische Kindertagesstätte oder kirchlicher Kindergarten: Fast in jeder Einrichtung fehlen Erzieherinnen und Erzieher, ist Personal knapp. Der katholische Träger Horizonte mit Sitz in Viersen beteiligt sich deshalb an einem Pilotprojekt: Horizonte und drei weitere gemeinnützige Träger im Bistum Aachen haben gemeinsam mit der Kölner Agentur Talentbrücke in Spanien nach geeigneten Erzieherinnen und Erziehern gesucht – und gefunden. „Insgesamt sind es zwölf“, sagt Silvia Rosendahl, Personalreferentin bei Horizonte. Von ihnen kann der Viersener Träger zwei in seinen Kitas einsetzen. Mitte Juni sollen sie ihre Arbeit im Kreis Viersen aufnehmen, kündigt Horizonte-Geschäftsführerin Sylwia Digiacomo an.