Serie Arbeiten in der Region Der große Traum vom Feuerwehrmann

Und dann klappte es in Ratingen. Er bestand unter anderem den Sporttest, der von der Deutschen Sporthochschule in Köln entwickelt wurde und sehr knackig ist. Er musste einen größeren Ausbildungsblock in Bocholt absolvieren, und er wird dies wieder tun müssen, wenn er sich zum Notfallsanitäter ausbilden lässt. Zweieinhalb Jahre dauert das Ganze. Mit der Familie, in erster Linie mit Ehefrau Isabella, hat er dies besprochen. Die drei Kinder fragen beim Papa manchmal nach, wie der Tag so war. Spannendes und vor allem Positives kann er erzählen. Die belastenden Momente lässt er natürlich außen vor. Calabrese ist dankbar für jeden Tag, den er meistern kann. „Wir arbeiten ja auch in Grenzbereichen“, sagt er, „da erfährt man bei Einsätzen, dass das Leben von jetzt auf gleich eine dramatische Wendung nehmen kann.“