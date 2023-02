Von Nasenspray bis Vitaminen Pharma-Firmen profitieren von Krankheitswelle in Deutschland

Der hessische Arzneihersteller Stada berichtete von einer „sehr ausgeprägten Erkältungssaison“, die früher als sonst begonnen habe. Der Absatz von Erkältungsprodukten in Deutschland sei im vierten Quartal um fast die Hälfte gestiegen gemessen am Vorjahr. Man beobachte in fast allen Bereichen des Portfolios an rezeptfreien Arzneien eine gestiegene Nachfrage, besonders aber bei Erkältungsmitteln wie Grippostad und Silomat, so das Unternehmen.