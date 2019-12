Kommentar zum Streik der Flugbegleiter : Das Versagen von Eurowings

Meinung Düsseldorf Weil die Flugbegleiter von Germanwings streiken, streicht Eurowings mehr als 170 Flüge. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Ufo missbrauchen die Rechte der Sozialpartnerschaft. Und Eurowings präsentiert sich als Servicewüste.

Früher gab es in Tarifauseinandersetzungen eine Art Weihnachtsfrieden: Zum Fest und Jahreswechsel waren Streiks tabu, selbst die streiklustigen Lokführer hatten Respekt vor der Familienzeit. Nicht aber Ufo und Lufthansa. In ihrem erbitterten Kampf kennen beide keine Gnade. Erst lassen sie die Schlichtung platzen, dann kommt der Konzern kurz vor zwölf mit einem Kompromiss um die Ecke, dem Ufo in dem vergifteten Klima misstraut. Sollen die Passagiere der Eurowings, für die Germanwings die Flüge durchführt, doch sehen, wie sie nach Hause, in den Urlaub oder zur Arbeit kommen.