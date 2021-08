Kommentar zum Bahnstreik : Gewerkschafts-Rambo am Steuer

GDL-Chef Claus Weselsky (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Pendler und Urlauber sind erneut die Opfer im Machtkampf bei der Bahn. GDL-Chef Claus Weselsky missbraucht das Streikrecht. Und die Bahn findet wieder kein Mittel, ihn zu stoppen. Mit einer Staatsbahn im Dauerstreik aber kann die Klimawende nicht gelingen.

Für Pendler und Reisende kommt es knüppeldick: Binnen kurzer Zeit ruft die Lokführer-Gewerkschaft GDL ihre Mitglieder zum dritten Streik auf. Fünf Tage lang sollen nun die Lokführer nach dem Willen von Claus Weselsky die Arbeit niederlegen, inklusive des Wochenendes. Als hätten die Menschen nicht genug mit dem Alltag in der Pandemie zu kämpfen, sind sie nun auch noch Kanonenfutter im Machtkampf der Bahn-Gewerkschaften.

Denn natürlich geht es Weselsky nicht um den konkreten Abschluss: Hier sind Bahn und Gewerkschaft inzwischen nah beieinander. Die Bahn will die Löhne wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Streit gibt es noch um die Laufzeit: Die GDL will 28 Monate, die Bahn 40 Monate. Da sollte ein Kompromiss zu finden sein. Tatsächlich geht es dem aggressiven Gewerkschafter aus Sachsen um die Vorherrschaft im Wettkampf mit der konkurrierenden Gewerkschaft EVG. Mit viel Krach zu Lasten der Bahn-Kunden will Weselsky zeigen, dass er der größere Arbeiterführer ist.

Der Gesetzgeber wollte einen solchen Missbrauch des Streikrechts für andere Interessen eigentlich verhindern, in dem er das Tarifeinheitsgesetz geschaffen hat. Das sieht vor, dass in einem Betrieb mit mehreren Gewerkschaften nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Gewerkschaft angewendet wird. Aus Sicht der Deutschen Bahn ist das in einem Großteil der Bahn-Unternehmen die EVG. Die GDL zweifelt das an – und nutzt nun die aktuellen Lohnverhandlungen, um das zu zeigen.

Aber auch die Bahn muss sich fragen lassen, warum der Lohnstreit schon wieder eskaliert ist. Kann sie die Frage der vorherrschenden Gewerkschaft nicht endlich klären? Warum lässt sie die Frage der Verhältnismäßigkeit solcher Streiks nicht prüfen? Streiks in der Corona-Zeit – das wäre ein spannendes Thema für Arbeitsgerichte. Auch der Bahn-Aufruf, Reisende mögen doch, wenn es geht, ihre Fahrt verschieben, klingt reichlich hilflos. Für Urlauber ebenso wie für Pendler.

Deutschland kann sich eine Bahn im Dauerstreik nicht leisten. Die Wirtschaft ist auf einen reibungslosen Güterverkehr angewiesen. Schon Chinas Corona-Nachhol-Konjunktur und die Blockade im Suez-Kanal durch die Ever Given haben die weltweite Logistik durcheinander gebracht. Auch für die Klimawende ist die Bahn elementar. Doch wer will seinen Verbrenner schon aufgeben oder seine Produkte vom Lkw abladen, wenn die Alternative eine Staatsbahn ist, bei der ein Gewerkschafts-Rambo am Steuer sitzt?