Kommentar zu Gabriels neuem Posten bei Siemens/Alstom: Ein Wechsel mit Beigeschmack

Der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) fährt in Salzgitter eine S-Bahn des Schienenfahrzeug-Hersteller Alstom Probe (Archivbild vom 20.01.2006). Foto: dpa/Rainer Jensen

Düsseldorf Sigmar Gabriels Wechsel von der Politik in die Wirtschaft erregt Kritik. Zurecht: Der hochdotierte Posten bei Siemens/Alstom wirkt wie eine nachträgliche Belohnung für den früheren Wirtschaftsminister.

Grundsätzlich ist berufliche Mobilität sogar wünschenswert. Wer nicht will, dass im Bundestag oder in der Bundesregierung nur Berufspolitiker sitzen, wird sich über jeden Seitenwechsler freuen. Nur wenn es für Politiker kein anschließendes Berufsverbot gibt, werden Lenker aus der Wirtschaft bereit sein, zeitweise in die Politik zu wechseln.