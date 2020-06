Insolvenz des Dax-Konzerns : Eine Blamage – nicht nur für Wirecard

Meinung Düsseldorf Mit dem Insolvenzantrag erreicht die Krise beim Finanzdienstleister einen unrühmlichen Höhepunkt. Der Skandal um die verschwundenen Milliarden ist peinlich – auch für die Finanzaufsicht.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Binnen weniger Wochen ist aus dem Unternehmen Wirecard, das die Großen in der Finanzbranche das Fürchten gelehrt hat, das Synonym für die größte Einzel-Katastrophe geworden, die Deutschlands Börse je erlebt hat. Dass ein aktuelles Mitgliedsunternehmen des Dax Insolvenz anmelden muss, ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des deuschen Aktienmarktes und peinlich für den gesamten Finanzplatz – auch für die Aufsicht, bei der sich ein bedenkliches Loch in der Kontrollfunktion auftut. Offensichtlich ist eine Behörde, die große Teile des Finanzwesens beaufsichtigen soll, nicht dafür gerüstet, einen Konzern zu überwachen, der gleichzeitig ein Technologieunternehmen ist und der überdies Drittpartner an Bord hat, deren Überwachung allein aufnationaler Ebene nicht gelingen kann.