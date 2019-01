Nach Entscheidung der Kommission: Kohleausstieg lässt den Markt weitgehend kalt

Das RWE-Braunkohlekraftwerk Neurath I und II in Grevenbroich-Neurath (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Frankfurt Die Empfehlungen der Kohlekommission für einen Ausstieg aus dem klimaschädlichen Energieträger haben am Montag nicht zu großen Kursausschlägen bei den Versorgeraktien geführt. Die Papiere von RWE oder Uniper notierten im Handelsverlauf zeitweise leicht im Plus.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hatte sich am Samstag auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 ausgesprochen. In der ersten Phase solle von 2018 an bis 2022 Anlagen mit 12,5 Gigawatt aus dem Markt genommen werden. Die Commerzbank-Experten gehen davon aus, dass RWE den größten Teil der anvisierten Stilllegungen bei der Braunkohle vornehmen wird. Dabei könne der Versorger vergleichsweise ineffiziente alte 300-Megawatt- und 600-Megawatt-Blöcke aus der Hambacher-Forst-Region ausrangieren.