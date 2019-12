Köpfe 2020 : Frauen werden in der Wirtschaft immer wichtiger

Isabel Schnabel zieht in den Olymp der Geldpolitik ein (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Manche sind schon angetreten, für andere geht es jetzt so richtig los: Viele Führungspositionen in der Wirtschaft sind von Frauen besetzt. Viele Männer sind dagegen abgetreten. Wir stellen eine Auswahl vor.

Diese Köpfe werden 2020 wichtig

Martina Merz hat nur noch wenig Zeit, um ihre Vision bei Thyssenkrupp umzusetzen. Für ein Jahr ist die frühere Aufsichtsratschefin des kriselnden Industriekonzerns als dessen Interims-Chefin berufen. Ein Jahr, in dem wegweisende Entscheidungen fallen. Bis zum 13. Januar haben Interessenten Zeit, ein Kaufangebot für die Aufzugsparte des Konzerns vorzulegen. An einen Börsengang glaubt trotz aller Management-Bekundungen so gut wie niemand mehr. Die Finanzspritze soll zur Stabilisierung dienen – genau wie das von Merz durchgesetzte Sparprogramm, dem mindestens 6000 Stellen zum Opfer fallen. Hartes Sanieren kennt Merz schon aus ihrer Zeit bei Bosch.

Isabel Schnabel hat es in den Olymp geschafft: Die 48-Jährige zieht als Nachfolgerin von Sabine Lautenschläger in das mächtige Direktorium der Europäischen Zentralbank ein. Ihren Posten als Wirtschaftsweise muss die lebhafte Professorin dafür aufgeben. Doch nun bestimmt sie über die Geldpolitik der Euro-Zone mit. Als Expertin für Bankenregulierung und Finanzkrisen ist sie bestens gerüstet, die gebürtige Dortmunderin argumentiert verständlich und kennt die politischen Fallstricke. Die Bodenhaftung hat Schnabel nicht verloren: In Bonn kommt sie gern per Rad zur Arbeit, in ihrem Arbeitszimmer im Juridicum hängen Zeichnungen ihrer Kinder: „an die beste Mama“.

Frank Werneke ist seit Herbst Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Deren wichtigste Tarifrunde ist die im öffentlichen Dienst – insbesondere bei Bund und Kommunen. Denn dort gilt Verdi als besonders stark, spüren die Bürger doch schnell, wenn der Müll nicht mehr abgeholt wird oder die Kita schließt. Der Ostwestfale Werneke, der zuvor Verdis Finanzchef war, muss nun beweisen, dass er mindestens so viel Verhandlungsgeschick besitzt wie sein Vorgänger Frank Bsirske. Mit Werneke dürfte ein anderer Stil einziehen. Der gelernte Verpackungsmittelmechaniker gilt nicht als klassische Rampensau.

Jennifer Morgan ist neue Chefin von SAP und die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. Die Aufgabe muss sich die 48-jährige Amerikanerin zwar mit dem 39-jährigen Christian Klein teilen, aber die Leistung bleibt groß: Immerhin ist SAP mit einem Börsenwert von 150 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen in Deutschland. Die gelernte Betriebswirtin war 2017 erster weiblicher Vorstand des Softwareriesen, sie ist auch weiter für das Zukunftsgeschäft Cloud-Computing zuständig. Ihr Hauptbüro bleibt in den USA. Morgan will gute Frauen fördern, lehnt eine Quote aber ab.

Bernhard Düttmann sollte als Chef des Düsseldorfer Elektronikhändlers Ceconomy eigentlich nur eine Übergangslösung sein. So wie in den ersten beiden Monaten dieses Jahres, als der 58-Jährige in der Not die Rolle des Finanzvorstands übernahm. Nun ist der vom Aufsichtsrat entsandte Manager nach dem Abgang des damaligen Konzernchefs Jörn Werner im Oktober wieder im Vorstandsdienst, und er scheint zunehmend Gefallen an der Aufgabe zu finden. Nicht auszuschließen, dass der Mann, der bereits über viel Vorstandserfahrung in deutschen Unternehmen verfügt (Lanxess, Beiersdorf, Tesa), eines Tages derjenige ist, der Ceconomy aus einer langen Krise geführt hat.

Hildegard Müller hätte die Oberbürgermeister-Kandidatin der CDU in Düsseldorf werden können. Das war nicht ohne Reiz: Hier hatte Müller bei der Dresdner Bank gelernt, hier hatte sie an der Uni BWL studiert. Doch nun zieht es die 52-Jährige an die Spitze des Verbands der deutschen Autoindustrie (VDA). Der steckt wie die Branche in einer schweren hausgemachten Krise. Müller bringt mit ihrer Erfahrung als Staatssekretärin im Kanzleramt, als Chefin der Stromverbands BDEW und als Netz-Vorstand des Stromkonzerns Innogy vielleicht genau die Erfahrungen mit, die man braucht, um die Branche aus ihrem Diesel-Sumpf zu ziehen. Ihre Tochter sorgt für die Erdung.

Diese Manager verlieren an Bedeutung:

Hans Van Bylen geht als Henkel-Chef vorzeitig zur Jahreswende, nachdem er in 2019 dreimal vor weniger hohen Gewinnen als erwartet warnen musste. Der Düsseldorfer Dax-Konzern hat zwar niedrige Schulden und ist mit starken Marken wie Persil global vertreten, aber der Wettbewerb gegen Procter & Gamble oder Beiersdorf drückt auf die Gewinnmargen. Außerdem schaffte es Van Bylen nicht, sich als ebenso tatkräftig zu positionieren wie Amtsvorgänger Kasper Rorsted, obwohl der weniger Zukäufe genehmigt bekommen hatte. Die Henkel-Aktie rutschte seit Sommer 2017 um rund ein Viertel ab, das gefiel dem Henkel-Clan nicht. Der neue Henkel-Chef Carsten Knobel hat nun viel zu tun

Peer Schatz (54) war 15 Jahre lang Chef einer Düsseldorfer Erfolgsgeschichte: Qiagen stieg vom Uni-Ableger zum größten deutschen Biotech-Konzern auf. Aufgewachsen in den USA und der Schweiz jettete Schatz um die Welt, um Gentests zu verkaufen. Gene lagen ihm in den Genen: Sein Vater ist ein berühmter DNA-Forscher. Doch im Herbst warf der Ökonom mit St.Gallen-Abschluss plötzlich das Handtuch, Qiagen enttäuschte mit Zahlen und Jobabbau. Die Aktie brach ein, was Übernehmer anlockte. Ausgerechnet Heiligabend erklärte Qiagen die Gespräche für beendet. Nun gehen 5200 Mitarbeiter in Hilden und anderen Standorten in eine ungewisse Zukunft.

Dieter Zetsche hatte sich früh festgelegt: „Bei uns wird nicht betrogen, bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert“, sagte der damalige Daimler-Chef kurz nach Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Diesel-Motoren bei VW. Seitdem ist viel passiert: Daimler musste mehr als eine Million Fahrzeuge wegen Abgas-Tricksereien überarbeiten, die Staatsanwaltschaft durchsuchte wegen des Verdachts auf Abgasmanipulationen Konzernstandorte – und seit Zetsche im Frühjahr den Chefposten an Ola Källenius übergab, musste dieser bereits zwei Gewinnwarnungen verkünden. Dieter Zetsche, das wird immer deutlicher, hat in Stuttgart einen Scherbenhaufen hinterlassen.

Alexander Doll ist eigentlich ein Zahlenmensch. Er war als Hoffnungsträger bei der Deutschen Bahn vor zwei Jahren angetreten, um die kriselnde Güterverkehrs- und Logistik-Sparte zu sanieren. Doch die Erfolge blieben aus. Als dann noch handwerkliche Schnitzer beim Veräußerungsprozess von Arriva hinzukamen, riss dem Aufsichtsrat die Geduldsschnur. So soll Doll noch am 18. Oktober dem Aufsichtsrat erklärt haben, bei dem Verkauf der Auslandstochter laufe alles nach Plan, im November habe er dann einräumen müssen, dass der Erlös um mehr als 400 Millionen Euro niedriger als geplant ausfalle. Grund waren nicht berücksichtigte Pensionsverpflichtungen.

Rolf Schrömgens war jahrelang das Gesicht von Trivago. Gemeinsam mit Studienfreunden hatte er die Hotelsuchmaschine vor rund 15 Jahren aufgebaut – und als Vorstandschef zu einem der bekanntesten Start-ups Deutschlands gemacht. Doch nun soll Schluss sein. Der Jahreswechsel wird mit einem Führungswechsel einhergehen, nach dem zum ersten Mal in der Geschichte niemand mehr aus dem Gründerteam im Vorstand von Trivago sitzen wird. Schrömgens Mitgründer hatten sich schon zuvor aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, den Chefposten soll der bisherige Finanzvorstand Axel Hefer übernehmen, Schrömgens will in den Aufsichtsrat wechseln.

Paul Achleitner steht schon seit mehr als siebeneinhalb Jahren an der Spiotze des Deutsche-Bank-Aufsichtsrats. In seiner Amtszeit mussten die Bankchefs Anshu Jain, Jürgen Fitschen und John Cryan ihren Platz räumen, aber Achleitner ist immer noch da – obwohl Branchenkenner einen großen Teil der Krise auch an seiner Amtsführung festmachen. Im neuen Jahr wird die Lage für den ehemaligen Allianz-Finanzvorstand noch schwieriger. Einige Aktionäre haben unverhohlen seinen Rücktritt gefordert, der Druck auf den Manager schien sich zuletzt noch verstärkt zu haben. Gut möglich, dass die Deutsche Bank im Frühjahr auch im Aufsichtsrat endlich einen Neubeginn wagt.

(anh/frin/gw/maxi/rky)