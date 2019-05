Restaurantkette in der Krise : Vapiano verschiebt Vorlage des Jahresabschlusses

Restaurantkette in der Krise

Köln Ein weiteres Mal hat die angeschlagene Restaurantkette Vapiano die Vorlage des Jahresabschlusses verschoben. Jetzt sollen die Zahlen am 18. Juni veröffentlicht werden. Immerhin, die dringend benötigte Finanzspritze scheint in trockenen Tüchern zu sein.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die verbindlichen Kreditzusagen im Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro erhalten. Das Geld komme von den finanzierenden Banken und den Großaktionären. Die „Refinanzierungsverhandlungen zur Restrukturierung der Gesellschaft sowie zur weiteren Umsetzung der strategischen Neuakzentuierung“ seien erfolgreich abgeschlossen, teilte Vapiano am Donnerstagabend weiter mit.

Aufgrund weiterer Anforderungen an die Dokumentation der

ausgehandelten Refinanzierung werde der Jahres- und der Konzernabschluss für 2018 der Vapiano SE erst am 18. Juni 2019 veröffentlicht - und nicht wie angekündigt an diesem Freitag (24. Mai). Der Termin für die ordentliche Hauptversammlung werde noch gesondert angekündigt.